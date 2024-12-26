Орещук — о ситуации в «Химках»: «Если Садыгов уйдет, то что скажет губернатор?»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился мыслями о ситуации в «Химках».

Ранее суд отправил под домашний арест инвестора подмосковного клуба Туфана Садыгова до конца января.

«Надо понять, что с Туфаном Садыговым, если он останется, то шанс у них есть. Если он уйдет, то что скажет губернатор, станет ли он поддерживать команду или нет? Здесь нужно время, и поймем дальше, что будет происходить», — цитирует Орещука Vprognoze.ru.

После 18 туров РПЛ «Химки» с 16 очками занимают 13-е место в турнирной таблице.