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Сегодня, 08:23

Орещук — о ситуации в «Химках»: «Если Садыгов уйдет, то что скажет губернатор?»

Алина Савинова
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился мыслями о ситуации в «Химках».

Ранее суд отправил под домашний арест инвестора подмосковного клуба Туфана Садыгова до конца января.

«Надо понять, что с Туфаном Садыговым, если он останется, то шанс у них есть. Если он уйдет, то что скажет губернатор, станет ли он поддерживать команду или нет? Здесь нужно время, и поймем дальше, что будет происходить», — цитирует Орещука Vprognoze.ru.

После 18 туров РПЛ «Химки» с 16 очками занимают 13-е место в турнирной таблице.

Источник: Vprognoze.ru
Роман Орещук
Футбол
РПЛ
ФК Химки
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