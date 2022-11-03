Сегодня, 00:00
Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в интервью «СЭ» оценил игру «Спартака» в РПЛ.
— Как для себя объясняете преображение «Спартака»?
— Поменялось руководство — и в клубе сразу все успокоилось. Еще недавно «Спартак» ассоциировался исключительно со скандалами, интригами, расследованиями. Теперь этого нет. Напрашивается аналогия с «Динамо», где до прихода ВТБ и Юрия Соловьева тоже полыхало. Когда пожар потушили, команда заиграла. Вот и в «Спартаке» сейчас на первом плане игра и результат, а не хайп и околофутбол.
Другой важный момент — назначение Гильермо Абаскаля. Тренер быстро разобрался в возможностях ребят, которых получил в свое распоряжение. Подвел их к общему знаменателю с точки зрения «физики», грамотно расставил и сплотил. Главное, выстраивает игру так, что сильные качества футболистов перевешивают их минусы. Если «Спартак» продолжит в этой же манере, думаю, весной удержит второе место.
— Лучший тренер по итогам первого круга?
— Сергея Семака выносим за скобки, поскольку сегодня в нашем чемпионате есть «Зенит» — и все остальные. Поэтому назову Абаскаля. Он не только вытащил «Спартак» на второе место. При нем команда заиграла новыми красками. Резко прибавили и молодые футболисты — Литвинов, Пруцев, Денисов, и опытные — Промес, Соболев, Зобнин.
Многие скептически восприняли появление Абаскаля в «Спартаке» — мол, ноунейм, 33 года... Я же понимал — плохого тренера в «Базель» вряд ли позовут. Да и вообще, прежде чем критиковать человека, нужно посмотреть, как он работает. А у нас любят сразу наговорить гадостей, навесить ярлыки. Причем за свои слова не отвечают, никогда не извиняются, если ситуация изменилась. Наоборот, переобуваются на ходу.
После 15 туров чемпионата России красно-белые идут вторыми.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования