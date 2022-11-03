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Орещук — о «Спартаке»: «Сейчас в клубе на первом плане игра и результат, а не хайп и околофутбол»

Роман Орещук оценил игру «Спартака» в текущем сезоне
Александр Кружков
Обозреватель
Футболисты «Спартака».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в интервью «СЭ» оценил игру «Спартака» в РПЛ.

— Как для себя объясняете преображение «Спартака»?

— Поменялось руководство — и в клубе сразу все успокоилось. Еще недавно «Спартак» ассоциировался исключительно со скандалами, интригами, расследованиями. Теперь этого нет. Напрашивается аналогия с «Динамо», где до прихода ВТБ и Юрия Соловьева тоже полыхало. Когда пожар потушили, команда заиграла. Вот и в «Спартаке» сейчас на первом плане игра и результат, а не хайп и околофутбол.

Другой важный момент — назначение Гильермо Абаскаля. Тренер быстро разобрался в возможностях ребят, которых получил в свое распоряжение. Подвел их к общему знаменателю с точки зрения «физики», грамотно расставил и сплотил. Главное, выстраивает игру так, что сильные качества футболистов перевешивают их минусы. Если «Спартак» продолжит в этой же манере, думаю, весной удержит второе место.

Квинси Промес, Денис Макаров и&nbsp;Наиль Умяров. Роман Орещук: «Умяров — один из самых переоцененных игроков РПЛ. Как и Макаров, за которого заплатили 9 миллионов евро»

— Лучший тренер по итогам первого круга?

— Сергея Семака выносим за скобки, поскольку сегодня в нашем чемпионате есть «Зенит» — и все остальные. Поэтому назову Абаскаля. Он не только вытащил «Спартак» на второе место. При нем команда заиграла новыми красками. Резко прибавили и молодые футболисты — Литвинов, Пруцев, Денисов, и опытные — Промес, Соболев, Зобнин.

Многие скептически восприняли появление Абаскаля в «Спартаке» — мол, ноунейм, 33 года... Я же понимал — плохого тренера в «Базель» вряд ли позовут. Да и вообще, прежде чем критиковать человека, нужно посмотреть, как он работает. А у нас любят сразу наговорить гадостей, навесить ярлыки. Причем за свои слова не отвечают, никогда не извиняются, если ситуация изменилась. Наоборот, переобуваются на ходу.

После 15 туров чемпионата России красно-белые идут вторыми.

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Роман Орещук
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
0
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