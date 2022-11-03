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Орещук — о «Торпедо»: «Приобретения, сделанные новым руководством, не выдерживают критики»

Роман Орещук раскритиковал трансферную политику «Торпедо»
Александр Кружков
Обозреватель
Футболисты «Торпедо».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в интервью «СЭ» оценил игру «Торпедо» в РПЛ.

— Что в первом круге особенно удручило?

— Последнее место «Торпедо». Клуб легендарный, да и для меня нечужой — когда-то служил там спортивным директором. В прошлом сезоне на все матчи ходил. Мне нравилось, как играет команда, она заслуженно вышла наверх. Но в РПЛ результаты катастрофические. Шесть очков за 15 туров. Всего семь забитых мячей. Даже у «Химок» 14. А они по этому показателю на втором месте с конца!

Главная проблема «Торпедо» — слабая летняя селекция. Пока президентом клуба был Денис Маслов, акционеры серьезных сумм на трансферы не выделяли. Поэтому брали свободных агентов, ребят из ФНЛ, да из Узбекистана за небольшие деньги привезли Эркинова. Кстати, неплохой игрок, 21 год. Думаю, будет прогрессировать и «Торпедо» на нем еще заработает.

Квинси Промес, Денис Макаров и&nbsp;Наиль Умяров. Роман Орещук: «Умяров — один из самых переоцененных игроков РПЛ. Как и Макаров, за которого заплатили 9 миллионов евро»

Вот Илье Геркусу, сменившему в августе Маслова, дали карт-бланш. Однако приобретения, сделанные новым руководством, не выдерживают критики. Допустим, Ле Таллека предлагали «Динамо» еще в 2019-м. Но и я, в то время спортивный директор клуба, и селекционеры были единодушны — этот футболист нам не поможет. И вдруг через три года, когда ему уже исполнилось 32, всплывает в «Торпедо»...

Если покупать легионера, то такого, который на поле делает разницу. Про Ле Таллека и других новичков этого не скажешь. Теперь вся надежда на Андрея Талалаева. При нем команда выглядит гораздо лучше. Но требуется усиление. Если зимой в каждую линию, за исключением вратарской, возьмут качественных игроков, вылета удастся избежать.

После 15 туров чемпионата России «Торпедо» идет на последнем месте.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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Роман Орещук
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
Илья Геркус
0
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