Орещук: «Зенит» избавился от игроков, которые своим нытьем вносили дисбаланс»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился мнением о зимней трансферной кампании «Зенита».

«Думаю, эти перестановки пойдут команде на пользу. «Зенит» избавился от игроков, которые своим нытьем вносили дисбаланс. В футбол они толком уже не играли. А взяли футболиста сборной Бразилии. Плюс по деньгам клуб ничего не теряет. Заработал, я так понимаю, около 50 миллионов, потратил из них 35 на Энрике. Может, на оставшиеся 10-15 еще кого-то возьмут. Можно только поаплодировать руководству «Зенита», — цитирует Орещука «ВсеПроСпорт».

20 января «Зенит» объявил о переходе вингера Луиса Энрике из «Ботафого». Сообщалось, что сумма трансфера составила от 32 до 35 миллионов евро. Из петербургского клуба в бразильский перешел нападающий Артур. Также летом в «Ботафого» отправится полузащитник сине-бело-голубых Вендел.

В среду стало известно об уходе из «Зенита» полузащитника Клаудиньо. Он продолжит карьеру в катарском «Аль-Садде». По информации СМИ, трансфер обошелся в 20 миллионов евро.