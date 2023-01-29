Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:37

Орещук: «ПСЖ» хочет бесплатную аренду Малкома с опцией. А «Зениту» какой интерес?»

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал возможный уход Малкома из «Зенита» в «ПСЖ».

Как стало известно «СЭ», информация французского издания Telefoot о том, что 25-летний форвард «Зенита» Малком может перейти в «ПСЖ» на правах аренды, не соответствует действительности.

 
Малком. «ПСЖ» не сможет взять в аренду нападающего «Зенита» Малкома

— Насколько я знаю, никуда Малком не уйдет. «ПСЖ» предлагает бесплатную аренду с опцией. А «Зениту» какой интерес? Я так понимаю, что «Зенит» готов отпустить Малкома, но только если за него заплатят деньги, которые устроят питерский клуб. «ПСЖ», скорее всего, рассчитывает взять его бесплатно, поюзать, а потом принять решение. Но «Зениту» это не должно быть интересно, — сказал Орещук «РБ Спорт».

— «Зенит» покупал Малкома за 40 миллионов евро, Transfermarkt сейчас оценивает бразильца в 24 миллиона. Как вы считаете, какая сумма за Малкома могла бы заинтересовать «Зенит»?

— 25-30 миллионов.

— Только продажа?

— Да, однозначно. Кому интересна аренда?

— Но если «Зенит» не отпустит Малкома, у него может снизиться мотивация.

— Почему снизится? Он профессионал, он за это деньги получает. Много кто кого хочет. Платите и забирайте.

— Если «Зенит» откажется от аренды Малкома, возможен разрыв контракта с его стороны?

— Конечно, нет. У нас хоть один иностранец разорвал контракт? Было специальное окно, когда можно было приостановить контракт. Сейчас его нет. Договаривайтесь с клубами.

Зимнее трансферное окно во Франции закроется 31 января.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-oreshhuk-pszh-hochet-besplatnuyu-arendu-malkoma-s-optsiej-a-zenitu-kakoj-interes/
Малком Филипе (Малком)
Роман Орещук
ФК Зенит
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Российский вратарь Сорокин помог «Айлендерс» обыграть «Детройт» в НХЛ
На Западе разругались из-за новой позиции МОК по России. Наши оппоненты, похоже, в меньшинстве
В Кремле отреагировали на слова Шольца о продолжении переговоров с Путиным
МИД РФ назвал военным преступлением обстрел Киевом больниц в ЛНР
Телеведущий Николай Дроздов попал в больницу с переломами ребер
Стали известны мотивы двойного убийства на Флотской улице в Москве
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Масалитин: «Большой плюс, что Гайч уходит в аренду»
Экс-нападающий «Локомотива» Ари: «Зенит» сильно потеряет, если Малком уйдет в «ПСЖ»
Семин: «Есть ощущение, что вторая часть сезона РПЛ может преподнести сюрпризы»
Дубль Тюкавина принес «Динамо» победу в товарищеском матче с боснийской командой
Белоус: «Динамо» однозначно поднимется. Точно вижу бело-голубых в пятерке лидеров»
«Локомотив» разбил «Сочи» на сборах. Что уже поменяли Бердыев и Галактионов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Белоус: «Динамо» однозначно поднимется. Точно вижу бело-голубых в пятерке лидеров»

Дубль Тюкавина принес «Динамо» победу в товарищеском матче с боснийской командой