Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в интервью «СЭ» сравнил полузащитников «Спартака» Наиля Умярова и Даниила Пруцева.

— Владислав Радимов назвал Наиля Умярова одним из самых переоцененных игроков российского чемпионата. Согласны?

— Разумеется. В «Спартаке» у центрального полузащитника ключевая роль. Именно он должен разгонять атаки. А Умяров постоянно осторожничает. Все пасы — назад либо поперек. Да, с точки зрения ТТД со своей задачей справляется. Дает объем, невысокий процент брака... Но это же «Спартак», а не «Факел» или «Уфа»! Здесь в середине поля нужен такой мастер, как Фернандо. Который получает мяч — и мгновенно начинает атаку.

— Даниил Пруцев на этой позиции смотрится интереснее Умярова?

— Небо и земля! Пруцев живее, все на скорости, пасы только вперед. Мальчик талантливый, по манере игры напоминает Шиманьски. Тоже здорово видит поле, техничный, мяч прямо приклеен к ноге. При этом на него не смотрит, голова всегда вверху. Может и длинную передачу вырезать, и сыграть накоротке. Смело идет в обводку. Плюс цепкий, неуступчивый. При потере мяча тут же вступает в отбор. Единственное, чего пока не хватает Пруцеву, — атлетизма. Нужно мышцами обрасти. И тогда получим футболиста очень высокого уровня.