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Сегодня, 08:30

Орещук: «Умяров и Пруцев — небо и земля!»

Орещук сравнил полузащитников «Спартака» Умярова и Пруцева
Александр Кружков
Обозреватель
Наиль Умяров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в интервью «СЭ» сравнил полузащитников «Спартака» Наиля Умярова и Даниила Пруцева.

— Владислав Радимов назвал Наиля Умярова одним из самых переоцененных игроков российского чемпионата. Согласны?

— Разумеется. В «Спартаке» у центрального полузащитника ключевая роль. Именно он должен разгонять атаки. А Умяров постоянно осторожничает. Все пасы — назад либо поперек. Да, с точки зрения ТТД со своей задачей справляется. Дает объем, невысокий процент брака... Но это же «Спартак», а не «Факел» или «Уфа»! Здесь в середине поля нужен такой мастер, как Фернандо. Который получает мяч — и мгновенно начинает атаку.

Квинси Промес, Денис Макаров и&nbsp;Наиль Умяров. Роман Орещук: «Умяров — один из самых переоцененных игроков РПЛ. Как и Макаров, за которого заплатили 9 миллионов евро»

— Даниил Пруцев на этой позиции смотрится интереснее Умярова?

— Небо и земля! Пруцев живее, все на скорости, пасы только вперед. Мальчик талантливый, по манере игры напоминает Шиманьски. Тоже здорово видит поле, техничный, мяч прямо приклеен к ноге. При этом на него не смотрит, голова всегда вверху. Может и длинную передачу вырезать, и сыграть накоротке. Смело идет в обводку. Плюс цепкий, неуступчивый. При потере мяча тут же вступает в отбор. Единственное, чего пока не хватает Пруцеву, — атлетизма. Нужно мышцами обрасти. И тогда получим футболиста очень высокого уровня.

Роман Орещук
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Данил Пруцев
Наиль Умяров
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