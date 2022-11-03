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Сегодня, 09:10

Орещук — о Макарове: «Динамо» не стало его покупать за 12 миллионов рублей. Через полтора года заплатили 9 миллионов евро. Какой-то сюр!»

Орещук высказал мнение о полузащитнике «Динамо» Макарове
Александр Кружков
Обозреватель
Денис Макаров.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в интервью «СЭ» высказал мнение о полузащитнике бело-голубых Денисе Макарове.

— Кто для вас самый переоцененный игрок РПЛ?

— По соотношению «цена — качество» Денис Макаров. Футболист-то хороший, приносит пользу. Но в прошлом году «Динамо» заплатило за него «Рубину» 9 миллионов евро! Отбить их нереально. В Европу в ближайшее время он точно не уедет. В России за такие деньги Макарова уже никому не продашь. Его объективная цена — около 3 миллионов евро.

А знаете, что самое удивительное? В 2019-м, когда Денис еще за «Нефтехимик» выступал, а я работал в «Динамо», предлагал его нашему селекционному отделу. В тот момент со всеми комиссионными парень обошелся бы в 12 миллионов рублей. Зарубили кандидатуру со словами: «Игрок не для премьер-лиги». А через полтора года купили за 9 миллионов евро! Какой-то сюр!

 
Квинси Промес, Денис Макаров и&nbsp;Наиль Умяров. Роман Орещук: «Умяров — один из самых переоцененных игроков РПЛ. Как и Макаров, за которого заплатили 9 миллионов евро»

 

Денис Макаров
Роман Орещук
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
2
1
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