Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в интервью «СЭ» высказал мнение о полузащитнике бело-голубых Денисе Макарове.

— Кто для вас самый переоцененный игрок РПЛ?

— По соотношению «цена — качество» Денис Макаров. Футболист-то хороший, приносит пользу. Но в прошлом году «Динамо» заплатило за него «Рубину» 9 миллионов евро! Отбить их нереально. В Европу в ближайшее время он точно не уедет. В России за такие деньги Макарова уже никому не продашь. Его объективная цена — около 3 миллионов евро.

А знаете, что самое удивительное? В 2019-м, когда Денис еще за «Нефтехимик» выступал, а я работал в «Динамо», предлагал его нашему селекционному отделу. В тот момент со всеми комиссионными парень обошелся бы в 12 миллионов рублей. Зарубили кандидатуру со словами: «Игрок не для премьер-лиги». А через полтора года купили за 9 миллионов евро! Какой-то сюр!