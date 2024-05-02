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Сегодня, 21:22

Роман Орещук: «Чемпиона России узнаем в последнем туре»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

«Наверху идет жесткая борьба за титул, и нельзя предсказать, кто станет чемпионом. Мне трудно, по крайней мере, — цитирует Орещука «РБ Спорт». — Нравится, как в последних матчах чемпионата выглядит «Динамо». Я очень хочу, чтобы оно стало чемпионом. Пусть уже наконец станет. Хотя, конечно, это надо заслужить. «Зенит» уже не безусловный фаворит. Борьба за титул будет идти до самого финиша, что не может не радовать. А чемпиона мы узнаем в последнем туре».

После 26 туров лидером турнирной таблицы РПЛ является «Зенит» с 50 баллами. На второй строчке располагается «Краснодар» (50), а тройку замыкает московское «Динамо», в активе которого 47 очков.

Источник: РБ Спорт
Роман Орещук
РПЛ
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