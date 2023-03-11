Орещук: «Абсолютно ничего не получалось у «Динамо», кроме Тюкавина и выделить и некого»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук высказался о поражении клуба от «Краснодара» (1:3) в 19-м туре РПЛ.

«Сильно расстроило поражение «Динамо». Абсолютно ничего не получалось, кроме Тюкавина и выделить и некого. У «Краснодара» очень понравился Боржес – живой, наглый, настырный, резкий. Я не могу понять, почему в «Динамо» все бегают в одном темпе. Я не внутри команды, постоянно сравниваю «Динамо» Йокановича с «Динамо» Шварца. Тяжело смотреть, когда команда постоянно играет в одном темпе.

Фомина вообще не видно, я не знаю, что с Данилом случилось. Он совсем другой, не тот, что был при Шварце. Может быть, дорога тяжелая. Но это не то «Динамо», которое хотели бы видеть болельщики», – приводит слова Орещука Metaratings.ru.

«Динамо» с 32 очками находится на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата России.