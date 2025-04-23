Дмитрий Андреев верит в «Оренбург»: «У клуба хорошие шансы сохранить место в РПЛ»

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев поделился с «СЭ» мнением о шансах команды на спасение от вылета из РПЛ.

«У «Оренбурга» хорошие шансы сохранить место в премьер-лиге. И по составу, и по игре вылета команда не заслуживает. Есть клубы, которые выглядят гораздо хуже. В отличие от тех, кто не верил, я, как человек, который не комплектовал эту команду, верю, что все будет хорошо», — сказал Андреев «СЭ».

После 25 туров чемпионата России-2024/25 «Оренбург» занимает 15-е место в турнирной таблице с 17 очками. Команда отстает от зоны стыковых матчей на 3 очка, а от 12-й строчки, которая позволяет гарантировать место в РПЛ в сезоне-2025/26 — на 6 очков.