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Сегодня, 11:15

Бывший спортивный директор «Оренбурга» — о решении по апелляции: «Теперь точно буду отбывать год дисквалификации»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал «СЭ» отказ апелляционного комитета РФС в удовлетворении жалобы на решение комитета по этике от 30 августа 2024 года.

«Теперь точно буду отбывать год дисквалификации, повторно подать жалобу нельзя. В Апелляционном комитете РФС заявили, что наказание оставили в силе, и больше ничего», — сказал Андреев «СЭ».

30 августа комитет по этике РФС оштрафовал Андреева на 300 тысяч рублей, а также отстранил от футбольной деятельности на три года (два из них — условно) по делу о нецензурных высказываниях в адрес судей матча 5-го тура РПЛ против «Ростова» (2:3). 2 сентября «Оренбург» отправил 43-летнего специалиста в отставку.

Дмитрий Андреев
РФС
ФК Оренбург

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