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Сегодня, 13:13

Шикунов считает, что Божович много хорошего сделал для российского футбола

Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший спортивный директор «Ростова» Александр Шикунов отреагировал на слова Миодрага Божовича, который заявил, что является легендой российского футбола.

«С Миодрагом мы выиграли Кубок России в «Ростове». К нему у нас нет никаких вопросов. У него были яркие моменты в России, этого нельзя отнять. Я ему очень благодарен за все. Божович любит Россию, всех русских. С ним нет никаких проблем. Он прошел большой путь у нас. Он много хорошего сделал для российского футбола. В Ростове болельщики всегда будут благодарны ему за победу в Кубке», — приводит слова Шикунова «РБ Спорт».

Божович ранее заявил, что считает себя легендой российского футбола.

54-летний специалист был главным тренером «Локомотива», «Динамо», «Ростова», «Амкара», тульского «Арсенала» и «Крыльев Советов».

Источник: https://bookmaker-ratings.com.ua/ru/news/aleksandr-shikunov-bozhovich-mnogo-horoshego-sdelal-dlya-rossijskogo-futbola/?utm_source=rb_main_site&utm_medium=banner&utm_campaign=promo&r=0.6646313428

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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