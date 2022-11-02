Шикунов считает, что Божович много хорошего сделал для российского футбола

Бывший спортивный директор «Ростова» Александр Шикунов отреагировал на слова Миодрага Божовича, который заявил, что является легендой российского футбола.

«С Миодрагом мы выиграли Кубок России в «Ростове». К нему у нас нет никаких вопросов. У него были яркие моменты в России, этого нельзя отнять. Я ему очень благодарен за все. Божович любит Россию, всех русских. С ним нет никаких проблем. Он прошел большой путь у нас. Он много хорошего сделал для российского футбола. В Ростове болельщики всегда будут благодарны ему за победу в Кубке», — приводит слова Шикунова «РБ Спорт».

Божович ранее заявил, что считает себя легендой российского футбола.

54-летний специалист был главным тренером «Локомотива», «Динамо», «Ростова», «Амкара», тульского «Арсенала» и «Крыльев Советов».