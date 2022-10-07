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Сегодня, 16:22

Шикунов назвал главные проблемы «Динамо» перед матчем с ЦСКА

Анна Горшкова
Корреспондент

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов назвал главные проблемы «Динамо» перед дерби с ЦСКА.

«Динамо» сейчас находится совершенно не в том состоянии, что было еще весной. Поменялись легионеры, сменился главный тренер и его помощники. Команде очевидно не хватает скорости и динамики. Серьезные проблемы испытывает Федор Смолов, который, по идее, должен быть главным бомбардиром и лидером команды. В результате атаки у «Динамо» сейчас развиваются очень медленно. У «Динамо» в целом замедлилась общекомандная игра, пропала мобильность. Проблема касается всей группы атаки, и матч против ЦСКА наверняка не будет исключением», — приводит слова Шикунова Betonmobile.ru.

Матч между ЦСКА и «Динамо» состоится 8 октября на «ВЭБ Арене». Начало — в 16.30 мск.

Армейцы с 23 очками располагаются на втором месте в турнирной таблице РПЛ, бело-голубые набрали 16 очков и после 12 туров занимают восьмую строчку.

Источник: https://betonmobile.ru/shikunov-schitaet-chto-dinamo-v-matche-protiv-tsska-mozhet-ne-hvatit-skorosti-i-mobilnosti
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Шикунов
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