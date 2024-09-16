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Шикунов о «Спартаке» в Махачкале: «Умяров и Барко катают мяч в центре поля. А где моменты?»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов в интервью «СЭ» высказался о гостевом матче красно-белых против махачкалинского «Динамо» (1:1).

— Результат закономерен. «Спартак» на победу не наиграл, — считает Шикунов. —  Понятно, что подбор исполнителей разный. Но Махачкала выжала из себя все, что могла. Еще в прошлом сезоне Курбан Бекиевич (Бердыев — Прим. «СЭ») заложил этот фундамент. И сейчас мы видим выстроенное «Динамо», Самоотдача ребят — высочайшая! Люди бьются за каждый мяч, молодцы. На них реально приятно смотреть. Что имеют то имеют. Да, скромный состав, но махачкалинцы делают все от себя возможное.

— Что не получилось у «Спартака»?

— Где острота? В концовке гости кинулись забивать, но уже было поздновато. А так — во втором тайме и у Махачкалы имелись перспективные подходы. «Спартак», по идее, после 1:1 вообще не должен был давать сопернику ни единого шанса! Москвичи уже знали, как сыграли «Зенит», «Динамо», «Локо»". Должны были дожимать.

И ведь уже один раз в сезоне они наступили на эти грабли. Имею в виду поражение от Махачкалы в Кубке. Такой урок получили. Так что никакой расслабленности не могло быть перед этой встречей! В общем, звоночек прозвенел. Но почему на него не отреагировали? Вот это вопрос... Где удары по воротам, где проникающие передачи? Вся игра — в центре поля.

Вот говорят, что у «Спартака» большое преимущество по владению мячом. Так ему и отдают мяч! Есть исполнители, которые могут его держать. Ну и что? А результат-то где? С «Рубином» повезло. Все решил пенальти в концовке. Но в целом, моменты подопечным Станковича даются ой как тяжело...

— Где был сегодня Барко?

— Пропал, исчез. Его не было видно! Да никого не было! Махачкала глубоко садилась, не встречала москвичей высоко. Хозяева отдали мяч, а Умяров, Барков катали его в середине без обострений. Ну и какой толк? Набирать эти ТТД, проценты? 60, 70 процентов... А моменты то кто будет создавать?

Джон Кордоба и&nbsp;Наиль Умяров. «Зачем «Спартаку» платить Кордобе такие деньги? У «Зенита» космический запас прочности». Шикунов — о матче в Махачкале

ФК Спартак (Москва)
Александр Шикунов

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