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Сегодня, 20:12

Шикунов: «Только сам «Зенит» может проиграть чемпионство. Эту команду никто не остановит»

Алина Савинова
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Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов рассказал о своих ожиданиях от второй части сезона РПЛ.

«Зенит» уже не отпустит первое место в чемпионате, а за второе будет приличная борьба между «Спартаком», «Динамо», ЦСКА и «Ростовом». В Кубке России будет интрига.

Только сам «Зенит» может проиграть чемпионство. Эту команду никто не остановит. Как часть бывает «Зенит» теряет очки со слабыми соперниками. Вспомните «Уфу», «Арсенал» — вот с такими командами петербуржцы не могут справиться. С конкурентами «Зенит» собирается и громит их», — приводит «РБ Спорт» слова Шикунова.

На данный момент «Зенит» с 42 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» идет на второй позиции, имея в активе 36 очков. Ростов — третий (35 очков).

Сезон-2022/23 в РПЛ после зимней паузы возобновится 3 марта.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-shikunov-zenit-nikto-ne-ostanovit-v-e-tom-sezone/
Футбол
РПЛ
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Александр Шикунов
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