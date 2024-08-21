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Сегодня, 05:48

Бывший спортивный директор «Спартака» Чистяков: «Тюкавин похож на Лаутаро Мартинеса»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший спортивный директор «Спартака» Антон Чистяков считает, что нападающий «Динамо» Константин Тюкавин похож по манере игры на форварда «Интера» и сборной Аргентины Лаутаро Мартинеса.

«Мне вообще профиль Тюкавина очень нравится, такой современный нападающий, который в принципе может все. Он здорово играет головой, здорово открывается, открывается за спину, с ударом. И что самое важное для нападающего, у него чувство гола есть. Он умеет оказываться в нужном месте, в нужное время. И чем-то даже он похож на Лаутаро Мартинеса, одного из моих любимых нападающих сейчас. Игровая модель, профили, мне кажется, чем-то они похожи», — приводит Legalbet слова Чистякова.

В сезоне-2023/24 Тюкавин был признан лучшим футболистом РПЛ.

В сезоне-2024/25 22-летний форвард забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 6 матчах за «Динамо».

Источник: Legalbet
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