Шикунов: «Положительное в работе Абаскаля? Ничего! Бронза? А что она дает?»

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов считает, что Гильермо Абаскаль не добился ничего позитивного с красно-белыми за все время работы с командой.

— Не думаете, что Абаскаль может посетовать на неожиданную потерю ведущего игрока — Промеса — перед весенней частью чемпионата?

— Ну при чем тут это? Да, Промес — важный для «Спартака» игрок. Но разве команда с голландцем в составе феерила по осени? Точно так же спотыкалась... Постоянные провалы! Матч туда, матч сюда... Качели! Стабильности с Абаскалем не было никакой. А большой клуб отличает именно это!

— Что-то положительное было в игре и результатах «Спартака» при Абаскале?

— Ничего!

— А бронза прошлого сезона?

— Слушайте, третье место — не показатель для «Спартака». Раньше бы это вообще расценили как провал. Ну что такое бронзовые медали? Не забывайте, что второе и третье места в нынешних реалиях ничего не дают. Еврокубков у нас нет. Есть трофей — это я понимаю. А все остальное... Второсортно.

— При Абаскале одержана крупная победа над «Зенитом» в Кубке в прошлом сезоне (3:0).

— Ну... Бывает раз в год. Что теперь, болельщикам всю жизнь вспоминать ту игру? Что это такое? Год праздновать победу над питерцами? Несерьезно...

Абаскаль возглавлял «Спартак» с июня 2022 года. Руководство клуба объявило об отставке испанца в воскресенье, 14 апреля.

В сезоне-2022/23 красно-белые под руководством Абаскаля стали бронзовыми призерами чемпионата России. После 23 матчей в сезоне-2023/24 «Спартак» идет на шестой строчке с 35 очками.