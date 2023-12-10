Шикунов о победе «Спартака» над «Крыльями»: «Потрясающий футбол хозяев!»

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов в интервью «СЭ» прокомментировал победу красно-белых над «Крыльями Советов» (3:0) в 18-м туре чемпионата России.

— Зимний футбол удался?

— Да его и зимним-то не назовешь. Какие скорости, какая игра! Такого футбола в исполнении «Спартака» мы и летом-то не видели (улыбается). Прекрасный первый тайм. А во втором тайме все закончилось после третьего. Красно-белые просто стали действовать по счету. «Крылья» же потухли, так и не пришли в себя после удара Мартинса.

— Москвичи реабилитировались за крупное поражение от самарцев в первом круге (0:4)?

— Да, скорее, они исправились за последний матч в Грозном, где мало что получилось. Москвичам надо было вылезать из этой ситуации. Никто бы уже не понял третьего поражения кряду с учетом кубковой игры с «Оренбургом». Сегодня спартаковцы — конечно, молодцы. Потрясающий футбол! Болельщиков на трибунах было немного, но хозяева все 90 минут провели на очень приличных скоростях. Темп взвинтили нешуточный.

— Теперь пойдут шутки про то, что без Абаскаля на тренерской скамейке «Спартак» играет гораздо лучше?

— Ну так и «Локомотив» одержал две победы без Галактионова. Это все досужие разговоры.