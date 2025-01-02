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Сегодня, 17:16

Амарал — об уходе из «Спартака»: «Люди со стороны пытались влиять на принятие решений ради личной выгоды»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал рассказал о причинах ухода из клуба.

«Было некоторое сопротивление. У меня есть трудности в работе, когда люди со стороны пытаются оказать влияние на принятие решений ради личной выгоды, а не в связи с тем, что лучше для клуба.

Есть одна вещь, которая заставляет меня гордиться: я всегда защищал клуб и тех, кто платил мне зарплату. Делал все, чтобы клуб стал лучше и был более стабилен. Есть проблемы, которыми я не могу управлять, и просто должен их уважать», — приводит слова Амарала Mais Futebol.

33-летний португалец занимал пост спортивного директора красно-белых с января по ноябрь 2024 года.

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Футбол
ФК Спартак (Москва)
Томаш Амарал
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