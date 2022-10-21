Экс-спортивный директор «Торпедо»: «Игроки не готовы были биться за Игнашевича. Это его вина»

Бывший спортивный директор «Торпедо» Владислав Бондаренко, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о работе с Сергеем Игнашевичем, который возглавлял черно-белых с 2019 по 2021 год.

— Тренировочный процесс у Игнашевича хорошо поставлен. Все, что касается методики. Но не было опыта. Отсюда и проблемы.

— Главная из них?

— Общение!

— Мало разговаривал с футболистами? Нелюдимый?

— Не в этом дело. Когда есть опыт — сразу чувствуется. А тут было просто имя, и все. Понимаете?

— Сильный контраст с Колывановым?

— Небо и земля. Я не хочу обижать Игнашевича. Он и сам знает, что ему еще многому предстоит научиться.

— В первую очередь — чему?

— Сергей привык быть лидером, капитаном. Но здесь-то уже другое! Надо перетряхнуть самого себя. Никакие знания не помогут, если у тебя нет правильной коммуникации. Игнашевич думал, раз он классный футболист в прошлом — все его будут слушаться. Да ничего подобного! Только себе вредил таким подходом. Нужно быть гибче... В команде все было сделано под Игнашевича. Рассказать, как платились премиальные?

— Очень любопытно.

— Вот отыграли — и в тот же вечер капнуло на карточку. Хочешь здесь провести сбор? Пожалуйста! Желаешь там тренироваться? Нет вопросов. А задачу Игнашевич не выполнил. Не вы-пол-нил! Сам знает почему.

— Вы-то знаете?

— Знаю. Бывает, что тренер — отец родной. Игроки готовы за него биться. В «Торпедо» такого точно не было. Это не их вина, а тренера.

— За Колыванова бились?

— Да!