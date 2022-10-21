Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 06:00

Экс-спортивный директор «Торпедо»: «У Авдеева не было радости от побед. Человек сидит в ложе — и устало смотрит на происходящее»

Бывший спортивный директор «Торпедо» рассказал об основном акционере клуба Авдееве
Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель

Бывший спортивный директор «Торпедо» Владислав Бондаренко, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал об основном акционере клуба Романе Авдееве.

— Помните момент, когда вы поняли: Авдееву премьер-лига не особенно нужна?

— Отлично помню: мы пробились в ФНЛ и начали лидировать. Вот тут сразу стало ясно!

— По каким признакам?

— Не было радости от побед. Человек сидит в ложе — и устало смотрит на происходящее. Все на лице написано. Платит, страдает — и понимает, что теперь в три раза больше придется денег вкладывать... Ну а потом открытым текстом: вы что творите?!

— Через сколько туров?

— Когда мы почти уже выходили. На очередном совете директоров Авдеев прямо в глаза произнес: «Вы что творите?!»

— Что Игнашевич ответил?

— А что тут скажешь? Вот что мы «творим»? Да, тратим ваши деньги — пытаемся выигрывать!

— Дальнейшая история стала для хозяина большим облегчением? Пандемия, все отменили...

— Конечно! Просто счастье! А что потом было — не знаю. Я уже два года вне клуба.

Роман Авдеев и&nbsp;Владислав Бондаренко. Владислав Бондаренко: «Торпедо» почти вышло наверх. На совете директоров Авдеев произнес: «Вы что творите?!»

ФК Торпедо (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Дуэль Махачев — Оливейра: «Это его счастье, что Хабиб завершил карьеру»
Грязные девушки в красивых платьях: фото с самой необычной Олимпиады
Маск назвал «самый вероятный исход» при разрешении украинского кризиса
Разведывательный дрон заснял драку украинских боевиков на передовой
Путин опробовал российскую снайперскую винтовку СВД на полигоне в Рязанской области
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Талалаев опроверг информацию о переговорах с «Локомотивом»