Сегодня, 06:00
Бывший спортивный директор «Торпедо» Владислав Бондаренко, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал об основном акционере клуба Романе Авдееве.
— Помните момент, когда вы поняли: Авдееву премьер-лига не особенно нужна?
— Отлично помню: мы пробились в ФНЛ и начали лидировать. Вот тут сразу стало ясно!
— По каким признакам?
— Не было радости от побед. Человек сидит в ложе — и устало смотрит на происходящее. Все на лице написано. Платит, страдает — и понимает, что теперь в три раза больше придется денег вкладывать... Ну а потом открытым текстом: вы что творите?!
— Через сколько туров?
— Когда мы почти уже выходили. На очередном совете директоров Авдеев прямо в глаза произнес: «Вы что творите?!»
— Что Игнашевич ответил?
— А что тут скажешь? Вот что мы «творим»? Да, тратим ваши деньги — пытаемся выигрывать!
— Дальнейшая история стала для хозяина большим облегчением? Пандемия, все отменили...
— Конечно! Просто счастье! А что потом было — не знаю. Я уже два года вне клуба.