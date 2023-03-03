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Горовой — о назначении Галимова на матч в Петербурге: «Думаю, есть указание ВАР следить за ним повнимательней»

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Бывший судья Борис Горовой высказал мнение о назначении арбитра Романа Галимова на матч 18-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Нижним Новгородом».

«Наверное, в судейском комитете считают, что это будет простой матч, поэтому дают Галимову стартовать с него, — приводит слова 48-летнего Горового «РБ Спорт». — Он может ошибиться. Но сейчас есть ВАР. Какие ошибки? Все нивелируется. Думаю, что есть указание ВАР, чтобы за ним следили повнимательнее.Честно сказать, я вообще не вижу проблемы. Вне игры, пенальти и красные карточки проверяются. В чем можно ошибиться?»

Галимов не обслуживал матчи РПЛ в качестве главного арбитра с ноября 2018 года. 40-летний рефери был отстранен после матча «Крылья Советов» — «Ахмат» (1:2). После прохождения проверки на полиграфе Галимова вернули в список судей на матчи премьер-лиги. В текущем сезоне его семь раз привлекали к работе в качестве резервного судьи.

После 17 туров РПЛ «Зенит» занимает первую строчку в турнирной таблице, имея в активе 42 очка. «Нижний Новгород» с 19 очками находится на двенадцатом месте.

Источник: РБ Спорт
РПЛ
ФК Зенит
ФК Нижний Новгород
Роман Галимов
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