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Судейство

Сегодня, 16:05

Бывший судья Чеботарев рассказал, как последним разговаривал с погибшим Петтаем

Юрий Голышак
Обозреватель
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Знаменитый в прошлом арбитр и инспектор Юрий Чеботарев в интервью обозревателю «СЭ» Юрию Голышаку вспомнил свою беседу с судьей чемпионата России Владимиром Петтаем перед его гибелью.

Петтай был пассажиром самолета Ту-134, который 20 июня 2011 года выполнял рейс по маршруту Москва (Домодедово) — Петрозаводск и потерпел крушение при заходе на посадку. 38-летний судья возвращался домой из Владикавказа с юбилея спортивного директора «Алании» Александра Стельмаха.

— Вы были последним футбольным человеком, говорившим с погибшим судьей Петтаем.

— Ох какой был замечательный парень! Эта улыбка до сих пор перед глазами. Мы встретились во Владикавказе на юбилее Саши Стельмаха. Вместе с Петтаем добирались в Москву. Он все переживал — опаздывал на поезд в Петрозаводск. Ну и отправился со мной вместе в Домодедово. Полетел самолетом. Попрощались в аэропорту, я улетел в Краснодар. Потом узнаю: случилось то, что случилось. Не долетел... Ребята-судьи сейчас помогают семье. Турнир его памяти проводится в Петрозаводске. Такие чудесные дети растут, сын с дочкой. Редкого обаяния был человек. Даже через фотографии чувствуется.

— У него ж тоже непростая судьба в судействе — как и вас, отстраняли года на два.

— Совершенно верно. Такова наша судьба — кому-то все сходит с рук, а кого-то на несколько лет «закапывают».

Полностью интервью Юрия Чеботарева читайте на нашем сайте.

Павел Каманцев, Юрий Чеботарев и&nbsp;Николай Толстых. «Каманцеву я сказал: «Идите вы на...» Интервью Чеботарева, которого убрали из судейства
Владимир Петтай
Юрий Чеботарев
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