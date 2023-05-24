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Сегодня, 16:02

Бывший судья Егоров заявил, что защитник ЦСКА Роша получил красную карточку из-за незнания языка

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший арбитр ФИФА Игорь Егоров высказался о решении Экспертно-судейской комиссии РФС по удалению нападающего «Спартака» Александра Соболева и защитника ЦСКА Виллиана Роши в матче 28 тура РПЛ.

«В данной ситуации все проблемы Роши связаны с незнанием русского языка. Если бы он знал хотя бы базовые фразы, то мог бы попросить судью посмотреть ВАР. Вместо этого он стал повторять жест Соболева. Что в такой ситуации должен делать арбитр? У Карасева были основания показать красную карточку Роше. Комиссия приняла такое решение, и мы будем с ним считаться. Роша пытался показать на экран. Если иностранный игрок приехал играть в чемпионате России и зарабатывать здесь деньги, он должен изучать язык. Какое наказание должен понести Соболев? Не знаю. Нужно обращаться к регламентирующим документам. По моему, Соболева может грозить дисквалификация от 3 до 5 матчей», — приводит слова Егорова «Спорт День за Днем».

На 66-й минуте встречи Соболев после единоборства с защитником красно-синих Виллианом Рошей показал сопернику оскорбительный жест. Игрок армейцев в ответ продемонстрировал такой же жест помощнику главного арбитра. В итоге главный судья встречи Сергей Карасев удалил обоих футболистов.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/byvshiy-sudya-egorov-zayavil-chto-zashchitnik-tsska-rosha-poluchil-krasnuyu-kartochku-iz-za-neznaniya-yazyka-
Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
Игорь Егоров
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