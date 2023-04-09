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Бывший судья ФИФА Хусаинов: «Нынешнее поколение арбитров не разбирается в трактовке единоборств»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов в разговоре с «СЭ» прокомментировал работу Сергея Иванова в матче 22-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо» (2:2).

«Судейство было хорошим. Но можно отработать превосходно 90 процентов игры, а в решающем эпизоде ошибиться и испортить все впечатление, а еще заработать дисквалификацию. Вот этот пенальти в ворота «Динамо» за падение Зобнина, еще раз, к сожалению, акцентирует наше внимание на то, что нынешнее поколение арбитров не разбирается в трактовке единоборств. Поэтому ввели ВАР, еще больше игрового времени он отнимают. Даже Абаскаль высказывает из-за этого недовольство», — сказал Хусаинов «СЭ».

«Спартак» остался на третьей строчке с 42 очками после 22 туров. «Динамо» не смогло обойти ЦСКА и «Ахмат» и осталось 6-м месте, набрав 36 очков.

Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Сергей Хусаинов
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