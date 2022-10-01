1 октября, 15:25
Бывший судья Сергей Хусаинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на эпизод с игроком «Оренбурга» Владимиром Сычевым, который сделал предложение девушке после забитого пенальти в матче с «Сочи».
«С точки зрения правил игры, это желтая карточка. Игрок не имеет права покидать поле. Это нарушение правил, недисциплинированное поведение. Судья должен был показать желтую. Вспомните, эпизод с Соболевым пару сезонов назад, когда он посвятил гол маме и получил карточку.
В данном эпизоде судья взял ответственность на себя. Могут ли Любимова наказать за это? Судьи пожурят, но это не такой страшный момент, как назначение левого пенальти или решение, которое повлияло на ход игры или на результат матча», — сказал Хусаинов «СЭ».
Нападающий реализовал пенальти в матче 11-го тура РПЛ против «Сочи». По ходу встречи игрок получил желтую карточку. Вскоре футболист снова нарушил правила, но судья решил на наказывать форварда.
Нападающий «Оренбурга» Сычевой сделал предложение своей девушке сразу после гола в матче с «Сочи»
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