Экс-арбитр Сергей Хусаинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал возможное удаление полузащитника ЦСКА Никиты Ермакова за жесткий подкат против хавбека Данила Пруцева в матче 13-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:2).

«В чем отличие действия Ермакова от подката Соболева? Почему тогда разное отношение к участникам эпизода? Этот эпизод тянул и на красную карточку. Но как минимум это желтая карточка. Проблема Карасева — он своими разными решениями на одинаковые эпизоды дает поводы для обсуждения», — сказал Хусаинов «СЭ».

На 81-й минуте матча рефери Сергей Карасев ошибочно не показал красную карточку Никите Ермакову и не удалил его с поля. Армеец сильно ударил Пруцева шипами выше голеностопа, нога пошла на излом. К счастью, спартаковец избежал серьезной травмы. Карасев видел эпизод, но вынес только предупреждение. Видеоассистенты Сергей Иванов и Максим Гаврилин в его действия не вмешались.