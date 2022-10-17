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Сегодня, 12:30

Хусаинов — о жестком подкате Ермакова: «Чем он отличается от подката Соболева? Эпизод тянул и на красную»

Экс-судья Хусаинов считает, что подкат Ермакова против Пруцева тянул на красную карточку
Владимир Пушкарев
Корреспондент

Экс-арбитр Сергей Хусаинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал возможное удаление полузащитника ЦСКА Никиты Ермакова за жесткий подкат против хавбека Данила Пруцева в матче 13-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:2).

«В чем отличие действия Ермакова от подката Соболева? Почему тогда разное отношение к участникам эпизода? Этот эпизод тянул и на красную карточку. Но как минимум это желтая карточка. Проблема Карасева — он своими разными решениями на одинаковые эпизоды дает поводы для обсуждения», — сказал Хусаинов «СЭ».

На 81-й минуте матча рефери Сергей Карасев ошибочно не показал красную карточку Никите Ермакову и не удалил его с поля. Армеец сильно ударил Пруцева шипами выше голеностопа, нога пошла на излом. К счастью, спартаковец избежал серьезной травмы. Карасев видел эпизод, но вынес только предупреждение. Видеоассистенты Сергей Иванов и Максим Гаврилин в его действия не вмешались.

Хорхе Карраскаль, судья Сергей Карасев, Антон Зиньковский и&nbsp;Хесус Мануэль Медина. Карасев ошибочно не удалил спартаковца и двух армейцев. Что скажут его руководители?
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