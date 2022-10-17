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Сегодня, 14:05

Хусаинов — о матче ЦСКА — «Спартак»: «Решения Карасева принимались по понятиям. У него нет яиц!»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Сергей Карасев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Экс-арбитр Сергей Хусаинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» резко высказался о судействе Сергея Карасева в матче 13-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак» (2:2). Игра прошла 16 октября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».

«В целом Карасев справился со своей работой, если смотреть с любительского взгляда. А профессионально его решения принимались не по правилам, а по понятиям. Нужно иметь опыт и яйца. Особенно в эпизоде с чистейшим фолом в штрафной площади. Это детское нарушение, Карасев это прекрасно видел. А не свистнул — потому что нет яиц», — сказал Хусаинов «СЭ».

В составе красно-белых голы забили Александр Соболев и Антон Зиньковский. За ЦСКА дубль оформил Федор Чалов.

«Спартак» с 26 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. ЦСКА располагается на третьей строчке с 25 баллами.

Хорхе Карраскаль, судья Сергей Карасев, Антон Зиньковский и&nbsp;Хесус Мануэль Медина. Карасев ошибочно не удалил спартаковца и двух армейцев. Что скажут его руководители?
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ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Сергей Карасев (судья)
Сергей Хусаинов
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