Бывший тренер академии «Краснодара» об Игнатьеве: «Водитель ждал Ваню у аэропорта, а он не пришел — загулял с девочкой»

Экс-заместитель главного тренера академии «Краснодара» Никола Елич в интервью «СЭ» рассказал о характере воспитанника «быков», нападающего Ивана Игнатьева, который в данный момент выступает за сербский «Железничар».

— Говорят, что у Игнатьева непростой характер был еще в академии. Это так?

— Да. Были случаи, когда он проявлял себя непрофессионально. Но это его характер. Надеюсь, он все осознал и в дальнейшем будет только прибавлять. У него огромный потенциал. Все-таки нужно быть дисциплинированным, не все решает талант. Игрок должен думать только о футболе, если хочет стать крутым игроком. Но думаю, он уже все это понял.

— Вы сказали, что вел себя непрофессионально. Как это проявлялось?

— У каждого мальчика есть такие периоды. Неправильно было бы вносить конкретику сейчас. Может быть, когда он закончит карьеру, мы сможем об этом поговорить. Я его очень люблю, поэтому не хотел бы вспоминать об этом сейчас. Могу рассказать только про одну ситуацию. Как-то наш водитель ждал Ваню у аэропорта, а он не пришел. Мама отправила его на самолет, и он должен был прилететь, но этого не случилось — загулял с девочкой. Но это жизнь. Мы старались ко всему относиться с пониманием.

В конце января Игнатьев расторг контракт с «Сочи» и перешел в «Железничар». 25-летний россиянин провел за сербскую команду 7 матчей и сделал 1 результативную передачу.

До этого нападающий выступал за «Локомотив», «Рубин», «Крылья Советов» и «Краснодар».