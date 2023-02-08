0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:42

Бывший тренер академии «Зенита» Тарасов: «Аршавин многое делает для внедрения воспитанников в основную команду»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший тренер академии «Зенита» Евгений Тарасов поделился мнением о работе с молодыми игроками в клубе.

«Уровень конкуренции в «Зените» очень высок. Молодым футболистам очень сложно пробиться в состав, поэтому через аренды они либо становятся сильнее и получают возможность вернуться в «Зенит», либо идут другими дорогами.

Конечно, есть взаимодействие между основной командой и «Зенитом» — 2, «Зенитом» — М. Тем более сейчас Андрей Сергеевич Аршавин очень сильно заинтересован в своих молодых футболистах, которые прошли всю иерархию футбольного воспитания в «Зените». Он делает очень многое для их внедрения в основную команду», — цитирует Тарасова Metaratings.ru.

41-летний Аршавин с 2022 года занимает пост заместителя генерального директора «Зенита» по спортивному развитию.

Источник: https://metaratings.ru/news/eks-trener-akademii-zenita-tarasov-arshavin-delaet-ochen-mnogoe-dlya-vnedreniya-vospitannikov-v-komandu-226202/
Андрей Аршавин
Футбол
Евгений Тарасов
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Я закончил. Спасибо». Федор Емельяненко объявил о завершении карьеры
Карлсен поменял позицию по допуску России. Вместе с шахматистом против нас — 80 процентов норвежских спортсменов
«Землетрясение произошло в зоне, где мы ожидали толчки магнитудой 8»
Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 5894 человек
Сейсмолог назвал причины землетрясения в Турции
Заморозка на льду: Костомаров перенес операцию на ноге
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Агент Дзюбы может получить от московского «Локомотива» более 7 миллионов рублей

Источник: заработок Дзюбы в «Локомотиве» составит более 4 миллионов рублей в месяц