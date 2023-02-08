Бывший тренер академии «Зенита» Тарасов: «Аршавин многое делает для внедрения воспитанников в основную команду»

Бывший тренер академии «Зенита» Евгений Тарасов поделился мнением о работе с молодыми игроками в клубе.

«Уровень конкуренции в «Зените» очень высок. Молодым футболистам очень сложно пробиться в состав, поэтому через аренды они либо становятся сильнее и получают возможность вернуться в «Зенит», либо идут другими дорогами.

Конечно, есть взаимодействие между основной командой и «Зенитом» — 2, «Зенитом» — М. Тем более сейчас Андрей Сергеевич Аршавин очень сильно заинтересован в своих молодых футболистах, которые прошли всю иерархию футбольного воспитания в «Зените». Он делает очень многое для их внедрения в основную команду», — цитирует Тарасова Metaratings.ru.

41-летний Аршавин с 2022 года занимает пост заместителя генерального директора «Зенита» по спортивному развитию.