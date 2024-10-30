Экс-тренер «Анжи» Петрович — о словах Глушенкова: «Роберто Карлос тоже пил пиво после матчей»

Бывший тренер «Анжи» Желько Петрович отреагировал на слова нападающего «Зенита» Максима Глушенкова, который признался, что может выпить после матчей пиво.

«Я тоже предпочту два пива вместо этой дерьмовой колы. Но тут важно, чтобы Глушенков остановился на двух бутылках. Если вспомнить «Анжи», Это'О, Виллиан, Буссуфа вообще не пили алкоголь. Роберто Карлос иногда пил пиво после матчей, но его карьера тогда уже почти завершилась. Чтобы другие пили, я не видел. Но в Москве очень сложно контролировать, что футболисты пьют в свободное время, там очень много дискотек. Когда я играл в Испании, за день дом матча нам разрешили выпить по одному бокала вина, чтобы футболисты не пили что-то с сахаром», — цитирует Петровича «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 25-летний Глушенков провел десять матчей за «Зенит» во всех турнирах, забил девять мячей и сделал одну результативную передачу. Он перешел в клуб из Санкт-Петербурга из «Локомотива» в летнее трансферное окно.