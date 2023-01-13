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Сегодня, 22:45

Овчинников: «Акинфеев обладает мастерством, недосягаемым для других вратарей»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший тренер ЦСКА Сергей Овчинников заявил, что до сих пор считает Игоря Акинфеева лучшим и самым стабильным голкипером России.

«Я всегда говорил: «Есть Игорь Акинфеев и все остальные». Он обладает мастерством, недосягаемым для других вратарей. У них могут быть яркие игровые периоды, они могут блестяще играть весь сезон, но добраться до уровня Акинфеева — невозможно. Он родился таким. Мы всегда будем сравнивать любого вратаря с ним, потому что это явление в нашем футболе. Сегодня его мастерство позволяет ему выглядеть стабильнее и лучше всех остальных. Расстраивает ли меня это? Ни в коем случае. Пусть другие вратари тянутся до Акинфеева, это просто факт», — рассказал Овчинников в интервью на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В нынешнем сезоне РПЛ 36 летний голкипер ЦСКА провел 17 матчей, в который пропустил 18 голов.

Источник: https://www.youtube.com/@CommentShow1
Игорь Акинфеев
Сергей Овчинников (футбол)
ФК ЦСКА (Москва)
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