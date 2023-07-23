Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:49

Газзаев об отсутствии трансферов у ЦСКА: «Усиление нужно в каждую линию, чтобы команда могла бороться за чемпионство»

Константин Белов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с корреспондентом СЭ прокомментировал отсутствие трансферов у команды перед началом сезона.

«Я неоднократно говорил, что ЦСКА должен усиливаться. К сожалению, мы видим, что за всю предсезонную подготовку никаких трансферных переходов не было. А усиление нужно в каждую линию, чтобы команда могла бороться за чемпионство. Вчера мы увидели, кто был в запасе и вышел на поле со скамейки — одна молодежь. Амбиции и традиции ЦСКА не позволяют, чтобы команда была на таком уровне, как сегодня с точки зрения результата, качества игры и комплектации состава.

Чтобы бороться за самые высокие места, нужно исполнительское мастерство и квалификация игроков, остальное — задача тренера, добиваться результата. Можно одну игру сыграть на эмоциях и желании, но, чтобы пройти дистанцию длинного турнира, должна быть серьезная подготовка", — сказал Газзаев «СЭ».

ЦСКА начал сезон РПЛ с поражения от «Урала» (1:2) на выезде. В следующем матче чемпионата, 30 июля, ЦСКА встретится с «Ахматом».

Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Месси забил победный гол в дебютном матче за «Интер Майами»
У СКА есть все, чтобы выигрывать кубки. Остался один фактор, который может этому помешать
Мужчина взорвал гранату во время застолья в подмосковной деревне
Адмирал США потребовал стрелять по российским кораблям в Черном море
WSJ сообщила о разочаровании Запада в украинском контрнаступлении
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ: старт чемпионата-2023/24
Агент заявил, что Вендел планирует приехать в Санкт-Петербург: «Проблем между ним и «Зенитом» нет»
Директор «Сассуоло» — о срыве трансфера Рожерио в «Спартак»: «Не хотим иметь дело с россиянами»
Данни об отказе Вендела возвращаться в Россию: «Насильно мил не будешь. «Зениту» лучше его отпустить»
Петржела назвал катастрофой отказ Вендела возвращаться в Россию
Напутствие от главы Татарстана, Рахимов лично вел всех новичков. Что окружало яркое возвращение «Рубина» в РПЛ
Журналист Касагранде: Вендел отказался возвращаться в Россию и разозлил «Зенит»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент заявил, что Вендел планирует приехать в Санкт-Петербург: «Проблем между ним и «Зенитом» нет»