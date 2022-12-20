Чанов: «Думаю, Акинфеев способен играть до 45 лет, как Буффон»

Бывший тренер ЦСКА Вячеслав Чанов сравнил голкипера красно-синих Игоря Акинфеева с 45-летним итальянским вратарем Джанлуиджи Буффоном, который выступает за «Парму».

«Думаю, Акинфеев способен играть до 45 лет, как Буффон. Вопрос в его желании и здоровье, которое на первом месте. Если все будет соответствовать, то почему нет? Это не так сложно, я сам закончил в 44. Главное не устать психологически. Согласен, что таких как я единицы.

Не стал ли ЦСКА заложником Акинфеева на вратарской позиции? На воротах не будешь стоять авторитетом. Люди приходят посмотреть на Акинфеева, и он не имеет права играть ниже определенного уровня. Что ему нет замены — это только кажется. Ребята подтягиваются, например, Тороп. Спорт — это конкуренция, надо доказывать», — сказал Чанов Legalbet.

В этом сезоне 36-летний Акинфеев принял участие в 18 матчах ЦСКА, в которых пропустил 19 голов и пять раз оставил ворота в неприкосновенности.