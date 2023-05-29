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Сегодня, 10:24

Кобелев: «У «Динамо» нет костяка и нет лидера. С таким подходом за титулы не поборешься»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев в разговоре с «СЭ» прокомментировал результат команды в этом сезоне.

«Много раз говорил, что у «Динамо» нет костяка и нет лидера. Для того чтобы создать хорошую команду мало иметь квалифицированных футболистов, необходимо иметь костяк и нескольких лидеров, которые могут в тяжелую ситуацию может объединить команду на поле и в быту. У «Динамо» этого нет, поэтому они могут выиграть в фееричную игру, а через неделю проиграть. Можно так быть в середине или вверху турнирной таблицы, но с таким подходом за титулы не поборешься», — сказал Кобелев «СЭ».

«Динамо» с 45 очками идет на 7-м месте в турнирной таблице РПЛ.

Андрей Кобелев (футбол)
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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