Божович — о результатах «Динамо» в столетие клуба: «Когда команда выигрывала что-то? Не считаю, что они провалили сезон»

Бывший тренер «Динамо» Миодраг Божович в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал результаты клуба в сезон столетия.

«Хочу поздравить «Динамо» с юбилеем. Но юбилей или не юбилей, а побеждать надо. В одной игре все может быть, как с «Факелом». Я не считаю, что «Динамо» провалило сезон, это нормальный сезон для такого клуба. Когда команда выигрывала что-то? Не думаю, что «Динамо» проваливает сезон. Когда я был тренер, то у меня была задача выиграть кубок и взять первое место. Меня сразу же уволили после вылета из Кубка России. Думаю, что у Йокановича приблизительно стояла такая же задача в столетие клуба», — сказал Божович «СЭ».

«Динамо» после 25-го тура РПЛ занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков.