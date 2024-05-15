Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:09

Экс-тренер «Динамо» Силкин — о Венделе: «Не должны легионеры диктовать «Зениту» свои желания»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал заявление полузащитника «Зенита» Вендела, что он будет выступать в российском клубе в следующем сезоне.

«Все говорит о том, что легионеры диктуют в «Зените» свои желания. Если «Зенит» считает себя флагманом российского футбола, то порядок там должен быть, как нигде. Не футболисты должны диктовать, увеличивать или не увеличивать зарплаты. Вендел уже раз прокололся. Раз прокололся, то штраф плати! Надо так с ними», — цитирует Силкина.

Бразилец перешел в «Зенит» из «Спортинга» осенью 2020 года за 20,3 миллиона евро. В нынешнем сезоне 26-летний хавбек провел 31 матч за питерцев во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 8 результативных передач. Контракт футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2027 года.

Источник: legalbet.ru
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Сергей Силкин
ФК Зенит
3
0
Читайте также
Хейли и Джастин Бибер ждут ребенка
Хачанова требуют отстранить от Олимпиады из-за георгиевской ленты
Путин назначил врио губернаторов пяти регионов РФ
Классен и Рябчук — полный провал, Мартинс и Бонгонда разочаровали. 7 футболистов, от которых «Спартаку» нужно будет избавиться летом
СМИ узнали о нескольких обысках по делу начальника кадрового главка МО Кузнецова
В центре Москвы обнаружили тело мужчины со следами жестокого избиения
Популярное видео
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Полузащитник «Сочи» Кравцов: «Мое будущее решится в конце сезона»

В «Рубине» объяснили санкциями сложности перевода денег за Абильдгора и наказание от ФИФА