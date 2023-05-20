Бывший тренер «Факела» Пятибратов рассказал, что получил предложение о работе

Экс-наставник «Факела» Дмитрий Пятибратов прокомментировал свое будущее. Тренер рассказал, что получил предложение о работе.

— Скучаете по команде?

— По команде скучаю, нормальное дело. Два с половиной года работал там. По ребятам скучаю, переживаю.

— Грустно, что это произошло?

— Что грустить, жизнь продолжается. Все замечательно. Главное, чтобы «Факел» развивался.

— Где вас ждать?

— Предложение есть, конечно, но его позже озвучу. РПЛ? Все будет позже.

Пятибратов был отправлен в отставку 30 апреля, проработав в «Факеле» 2,5 года.