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16 мая, 09:45

Гогниев ответил критикам на оскорбления в СМИ: «Пусть меня увидят и в лицо это скажут»

Микеле Антонов
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Спартак Гогниев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший тренер «Химок» Спартак Гогниев в интервью «СЭ» высказался о своей импульсивности.

— Главное, почему к вам после работы в «Химках» у многих людей изменилось отношение, — ваша импульсивность. Объясните, почему иногда не получается сдерживать эмоции.

— Это меня не красит, стараюсь над этим работать. Но есть определенные эпизоды, на которые легче так реагировать, чтобы выплескивать все, что есть. Со стороны смотришь, думаешь: дурак. Кто меня лично не знает, меня так и видит. Но зато я честен, даже на пресс-конференциях. Я могу надеть маску и отвечать «да» или «нет», но это неправильно. Есть определенная грань, которую нельзя переходить. Я ее пару раз перешел, буду стараться так больше не делать.

Но вообще без эмоций я не смогу. Люди, которые это осуждают, не должны переходить грань. Когда люди переходят на личности, это говорит об их интеллекте, уровне развития. Они могут обсуждать поведение, осудить, но переходить на личности неправильно. Некоторые из них даже не тренировали! По-моему, такое надо пресекать. Если оскорблять, то надо это делать в лицо. Готов с каждым поговорить, объясниться. Моя совесть уж точно чиста. А вот они должны задуматься.

— Канчельскис сравнивал «Химки» с бойцовским клубом, а Губерниев называл футбол команды недоразумением.

— Они могут говорить все что угодно, но не имеют права переходить на личные оскорбления. Пусть меня увидят и в лицо это скажут. Готов даже на федеральном канале с ними встретиться. Они хотят реакции, шума, привлечь к себе внимание — все воздух, пиар. Мы должны обсуждать тактику, а не эти вещи. По всем своим играм могу предложить тактические разборы. Пусть наши футбольные специалисты анализируют это все и обсуждают, это было бы интересно. Такое есть в Италии, Англии.

— Вы злитесь из-за подобных комментариев?

— Я злюсь только на оскорбления. Просто не заслуживаю, чтобы меня оскорбляли. Каждый может ошибиться. Человек лежит в луже — кто-то по нему пройдет, а кто-то поможет и поднимет. Я — второй тип людей.

Спартак Гогниев. «Если оскорблять — то в лицо, готов объясниться с каждым». Искренний Гогниев — о критиках, жизни после «Химок» и проблемах российского футбола
Спартак Гогниев
РПЛ
ФК Химки
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