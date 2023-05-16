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Судейство

16 мая, 12:00

Гогниев — о системе ВАР: «В России это доходит до маразма»

Микеле Антонов
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
ВАР.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший тренер «Химок» Спартак Гогниев в интервью «СЭ» рассказал о своем отношении к системе ВАР.

«В России это доходит до маразма. ВАР должен быть чуть быстрее. Судью зовут к монитору, а он идет и понимает, что ему нужно быть солидарным с решением ассистентов. Только позвали, а у него уже паника в глазах, по три-четыре минуты смотрят один эпизод. Бред какой-то. В штрафной чуть зацепили — пенальти. В другой хватают — игровой момент. Это маразм. С ВАР у судей еще больше развязаны руки, а хотелось бы наоборот. Сейчас доходит до того, что выборочно смотрят любой момент, когда эпизод прошел и футболисты сами не обратили внимания. В моем случае с «Ростовом» так и было: игроки уже переключились, а судья взял и поставил пенальти.

ВАР необходим, но мы им пользоваться еще не научились? Все правильно. Надо как-то коллегиально с футбольным сообществом это решить. Судьи стали кастой, которая решает все. Года два назад я говорил, что судьям тоже надо давать слово, пока они не остыли, спрашивать, почему приняли то или иное решение. Они тоже люди и могут ошибаться», — сказал Гогниев «СЭ».

 
Спартак Гогниев. «Если оскорблять — то в лицо, готов объясниться с каждым». Искренний Гогниев — о критиках, жизни после «Химок» и проблемах российского футбола

 

Спартак Гогниев
РПЛ
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