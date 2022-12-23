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Сегодня, 16:42

Сергей Юран: «Химки» ждет прямой вылет в первую лигу"

Мария Гусева
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Бывший тренер «Химок» Сергей Юран оценил перспективы подмосковного клуба в текущем сезоне.

«У меня со всеми игроками, с которыми я работал, остаются хорошие отношения, — цитирует Sport24 Юрана. — Печально, что «Химки» планируют расставаться со своими лидерами. Команду ждет прямой вылет в первую лигу. Я в этом уверен. Те футболисты, от которых отказываются, могли бы помочь решить задачу сохранения места в РПЛ. Сейчас выбран путь в никуда. А парни будут востребованы и в других клубах РПЛ».

Последним местом работы Юрана были «Химки», специалист возглавлял подмосковную команду с февраля по август нынешнего года.

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков в 17 матчах.

Источник: Sport24
Сергей Юран
Футбол
Первая лига
РПЛ
ФК Химки
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