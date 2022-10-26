Бывший тренер «Локомотива»: «У Цорна есть потенциал, чтобы стать одним из топовых менеджеров в Европе»

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Бывший тренер «Локомотива» Фадлу Давидс заявил, что у Томаса Цорна есть все шансы преуспеть в Европе.
Томас Цорн был уволен с поста спортивного директора московского клуба после одного их худших стартов клуба в своей истории.
«Определенно, у Томаса есть потенциал, чтобы стать одним из топовых менеджеров или директоров в Европе. Он понимает, в каких направлениях нужно двигаться, понимает, какой тип игроков нужен под определенную ситуацию. Он еще молод, но у него есть все, чтобы быть на вершине», — заявил Давидс «РБ Спорт».
Напомним, что до работы в «Локомотиве» в качестве спортивного директора Томас Цорн занимал пост генерального директора в «Спартаке».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования