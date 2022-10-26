Бывший тренер «Локомотива»: «У Цорна есть потенциал, чтобы стать одним из топовых менеджеров в Европе»

Бывший тренер «Локомотива» Фадлу Давидс заявил, что у Томаса Цорна есть все шансы преуспеть в Европе.

Томас Цорн был уволен с поста спортивного директора московского клуба после одного их худших стартов клуба в своей истории.

«Определенно, у Томаса есть потенциал, чтобы стать одним из топовых менеджеров или директоров в Европе. Он понимает, в каких направлениях нужно двигаться, понимает, какой тип игроков нужен под определенную ситуацию. Он еще молод, но у него есть все, чтобы быть на вершине», — заявил Давидс «РБ Спорт».

Напомним, что до работы в «Локомотиве» в качестве спортивного директора Томас Цорн занимал пост генерального директора в «Спартаке».