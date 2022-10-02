Бывший тренер «Локомотива» Комппер до сих пор не покинул Россию

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Арманд Дурн, агент бывшего тренера «Локомотива» Марвина Комппера сообщил, что его клиент до сих пор не покинул Россию.
«Да, он поблизости», — сказал Дурн.
По информации «РБ Спорт», московский клуб продолжает выплачивать 37-летнему немцу зарплату.
Комппер работал в тренерском штабе «железнодорожников» с октября 2021 по сентябрь 2022 года.
В субботу, 1 октября, красно-зеленые потерпели поражение от «Урала» (2:4) в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
После 11 туров РПЛ «Локомотив» набрал девять очков и занимает 12-е место в турнирной таблице.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования