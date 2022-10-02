Бывший тренер «Локомотива» Комппер до сих пор не покинул Россию

Арманд Дурн, агент бывшего тренера «Локомотива» Марвина Комппера сообщил, что его клиент до сих пор не покинул Россию.

«Да, он поблизости», — сказал Дурн.

По информации «РБ Спорт», московский клуб продолжает выплачивать 37-летнему немцу зарплату.

Комппер работал в тренерском штабе «железнодорожников» с октября 2021 по сентябрь 2022 года.

В субботу, 1 октября, красно-зеленые потерпели поражение от «Урала» (2:4) в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

После 11 туров РПЛ «Локомотив» набрал девять очков и занимает 12-е место в турнирной таблице.