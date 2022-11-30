Бывший тренер «Локомотива» Марвин Комппер до сих пор остается в Москве

Футбольный агент Арманд Дурн, представляющий интересы Марвина Комппера, рассказал, что бывший тренер «Локомотива» по-прежнему остается в Москве.

Немецкий специалист был отстранен от работы с основной командой в начале сентября. Однако по финансовым соображениям клуб не стал расторгать контракт с тренером. Все это время Комппер числился в клубе, вероятно, выполняя какие-то функции и продолжая получать зарплату по контракту.

«Все так и есть, Марвин Комппер до сих пор остается в Москве», — цитирует «РБ Спорт» Дурна.

Отметим, что Комппер был приглашен в «Локомотив» при участии спортивного директора Томаса Цорна, который уже покинул клуб.