Божович — о результатах «Локомотива»: «Отличная работа тренера. Это видно по прогрессу игроков»

Бывший тренер «Локомотива» Миодраг Божович в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал результаты клуба весной.

«Могу сказать, что Глушенков вырастет в очень хорошего игрока. Пиняев тоже прогрессирует. Это отличная работа тренера. Что касается места в таблице, то для «Локомотива» 10-е место — это неудовлетворительный результат. Но все это из-за ужасной осени. Видно, что сейчас Галактионов отлично работает. Это видно по прогрессу игроков», — сказал Божович «СЭ».

«Локомотив» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 очка в 25 матчах.