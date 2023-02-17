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Сегодня, 13:40

Николич: «Предложения о работе есть всегда. Я снова стал голодный до успеха, хочется вернуться»

Артем Бухаев
Корреспондент
Марко Николич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший главный тренер «Локомотива» Марко Николич в разговоре с «СЭ» высказался о своем будущем.

«Сейчас я нахожусь в горах с семьей, чуть-чуть катаемся на лыжах, отдыхаем. Но уже завтра будем в Белграде. Предложения есть всегда, сейчас я готов рассматривать любое хорошее приглашение. Я отдохнул, добавил энергии. Я снова стал голодный до успеха, хочется работать. Если будет хорошее предложение из Европы или России — будем рассматривать», — сказал Николич «СЭ».

Николич тренировал «Локомотив» с 2020 по 2021 год. Под его руководством московская команда выиграла Кубок России в 2021 году.

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Марко Николич
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