Николич: «Предложения о работе есть всегда. Я снова стал голодный до успеха, хочется вернуться»

Бывший главный тренер «Локомотива» Марко Николич в разговоре с «СЭ» высказался о своем будущем.

«Сейчас я нахожусь в горах с семьей, чуть-чуть катаемся на лыжах, отдыхаем. Но уже завтра будем в Белграде. Предложения есть всегда, сейчас я готов рассматривать любое хорошее приглашение. Я отдохнул, добавил энергии. Я снова стал голодный до успеха, хочется работать. Если будет хорошее предложение из Европы или России — будем рассматривать», — сказал Николич «СЭ».

Николич тренировал «Локомотив» с 2020 по 2021 год. Под его руководством московская команда выиграла Кубок России в 2021 году.