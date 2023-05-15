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РПЛ

15 мая, 11:51

Семин — о возможном назначении Николича в «Динамо»: «Хочу напомнить, что он уже два года не работает»

Микеле Антонов
Корреспондент
Марко Николич.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о возможном назначении сербского специалиста Марко Николича в «Динамо».

«Я хочу напомнить, что Марко Николич после «Локомотива» уже два года не работает и никто его не приглашает», — сказал Семин «СЭ».

«Локомотив» под руководством Николича стал обладателем Кубка России сезона-2020/21, переиграв в финале «Крылья Советов» (3:1). Также с железнодорожниками он занял второе место в сезоне-2019/20, третье — в сезоне-2020/21.

14 мая после домашнего поражения от «Ахмата» (0:3) в 27-м туре РПЛ «Динамо» объявило об увольнении Славиши Йокановича с поста главного тренера.

По информации «СЭ», «Динамо» договорилось с Марко Николичем. Москвичи занимают седьмое место с 42 очками.

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Марко Николич
Юрий Семин
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