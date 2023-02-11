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Сегодня, 20:22

Бывший тренер Мамаева: «Горжусь им по сей день»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший тренер Павла Мамаева Андрей Гашкин отреагировал на решение 34-летнего футболиста завершить профессиональную карьеру.

«Это был очень талантливый футболист, которым я горжусь по сей день. Он провел яркую карьеру, радовал всех нас и продвигал футбол вперед. В «ФШМ» он был самым талантливым. И даже сейчас так у нас и не появилось более талантливого футболиста, чем Мамаев.

Желаю ему успехов в воспитании молодых футболистов — это тяжелый труд. Верю, что он сможет воспитать будущих успешных футболистов», — сказал Гашкин Sport24.

Последним клубом 34-летнего Мамаева были «Химки». Подмосковный клуб не стал продлевать контракт с хавбеком летом 2022 года. Ранее Мамаев выступал за «Торпедо», ЦСКА, «Краснодар» и «Ростов».

Мамаев является чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России и двукратным обладателем Суперкубка страны в составе ЦСКА.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-11-byvshiy-trener-mamayeva-gorzhus-im-po-sey-den-veryu-chto-on-smozhet-vospitat-uspeshnykh-futbolistov
Павел Мамаев
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