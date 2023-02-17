Бывший тренер «Ростова» Балахнин отреагировал на новость о задержке зарплаты игрокам команды

Экс-главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин, отвечая на вопрос корреспондента о возможной задержке зарплаты игрокам, заявил, что не видит в этом проблемы.

«Вполне вероятно, это часто бывает в футболе. Потом все выплачивают и всё стабилизируется, такое бывает. Это вообще не проблема и не какая-то экстренная новость. С чем связано? Трудно говорить, потому что я не там, но, судя по всему, с дефицитом финансов. Тем более начала года и масса всяких вещей», — приводит слова Балахнина Vprognoze.ru.

Ранее СМИ сообщали, что последний раз футболисты «Ростова» получали зарплату в октябре.

«Ростов» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ: в 17 матчах команда Валерия Карпина набрала 35 очков.

22 февраля «Ростов» сыграет против «Урала» в 1/4 финала плей-офф пути РПЛ Кубка России.