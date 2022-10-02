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Сегодня, 19:03

Балахнин — о поражении «Ростова»: «Главный конкурент «Зенита» — он сам»

Балахнин назвал главного конкурента «Зенита»

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал поражение команды Валерия Карпина от «Зенита» в 11-ом туре РПЛ (1:3).

«Все было по делу. «Ростов» выглядел достойно, но «Зенит» показал отличный футбол. Они всегда и везде доминируют. Чего только стоит статистка ударов: 21-7. «Ростов» забил прекрасный гол, но им было трудно забить больше. Можно ли «Зенит» короновать сейчас? У них самый сильный состав. Есть они и все остальные. В данный момент главный конкурент «Зенита» — он сам», — сказал Балахнин корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

«Зенит» одержал девятую победу в сезоне и упрочил лидерство в чемпионате, набрав 29 очков. «Ростов» потерпел первое поражение в сезоне и идет на третьем месте (22 очка).

В следующем туре «Зенит» 8 октября на выезде сыграет против «Факела». «Ростов» на следующий день примет на своем поле «Краснодар».

ФК Зенит
ФК Ростов
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